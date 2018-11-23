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      Європейські споживачі переходять на нашу горілку

      84 Читать новость на русском
      Європейські споживачі переходять на нашу горілку

      Вітчизняний бренд "Мороша" зміцнив свої позиції в Європі.

      Принципові в питаннях якості і екологічності європейські споживачі все більше обирають нашу горілку. Про це свідчить стрімке зростання продажів продукції еко-бренду "Мороша" на польському ринку алкоголю. Про це повідомляють "Коментарі".

      Представники бренду повідомляють про збільшення обсягів реалізації на рекордні 50%.

      Успіх "Мороша" в країнах ЄС виробник пояснює високим рівнем екологічності продукту, якого вдалося досягти завдяки використанню природних компонентів.

      "Довіра вимогливого європейського споживача свідчить про високу якість продукції бренду, зазначає представник бренду. "Мороша"  перша і єдина горілка, яка виробляється на мінеральній воді високогірного джерела Карпат і відрізняється високим рівнем екологічності".

       

      Теги: Новини України Алкоголь
      Джерело: 24 Канал
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