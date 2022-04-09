Это должно удовлетворить неотложные инвестиционные потребности, связанные с приемом и интеграцией людей, которые вынуждены выехать из Украины из-за войны. Но решение еще должен одобрить Совет директоров.

Важно ГСЧС призывает украинцев записываться в добровольцы по гражданской защите

На что выделили такую ​​сумму

В первую очередь деньги будут направлены на финансирование развития ключевой социальной инфраструктуры для предоставления государственных услуг беженцам, включая жилье, школы, больницы и детские сады.

Финансовая поддержка будет дополнена консультационной поддержкой, чтобы помочь местным органам власти быстро оценить потребности населенного пункта, все спланировать и определить приоритеты.

Обратите внимание: из-за войны России против Украины более 6,5 миллиона украинцев стали внутренними переселенцами. Из страны вынужденно выехали 3,8 миллиона человек.

Отметим, что 4 марта 2022 года правление ЕИБ утвердило Пакет солидарности ЕИБ для Украины. В рамках этого пакета в период с 8 по 25 марта Банк ЕС выделил правительству Украины 668 миллионов евро срочной поддержки ликвидности.

Кроме того, ЕИБ работает над дополнительным финансированием, чтобы позволить украинскому правительству продолжать оказывать критически важные государственные услуги гражданам, которые остались в Украине. В частности, эти средства предназначены для поддержки транспортных, энергетических, градостроительных и цифровых проектов – они являются частью Пакета солидарности для Украины, подготовленного в сотрудничестве с Европейской комиссией.

Вас может заинтересовать – О курсе гривны, состоянии финансовой системы и что будет с экономикой после войны, – Фурман: смотрите видео