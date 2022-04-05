Добровольные формирования образуют на время. Об этом сообщили в ГСЧС 5 апреля.

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Что могут делать добровольцы по гражданской защите

будут разбирать завалы;

спасать людей;

оказывать помощь пострадавшим,

разгружать гуманитарные грузы и т.д.

Такие добровольческие группы образуют местные органы власти и органы местного самоуправления. Чтобы записаться в добровольцы, нужно заполнить анкету по ссылке.

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