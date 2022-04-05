Добровільні формування утворюють тимчасово. Про це повідомили в ДСНС 5 квітня.

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Що можуть робити добровольці з цивільного захисту

  • розбиратимуть завали;
  • рятувати людей;
  • надавати допомогу потерпілим,
  • розвантажувати гуманітарні вантажі тощо.

Такі добровольчі групи утворюють місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Щоб записатись у добровольці, слід заповнити анкету за посиланням.

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