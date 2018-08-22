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Европейский суд признал незаконным мораторий на продажу украинской земли

119 Читати новину українською
Рынок земли
Рынок земли / agroportal.ua

22 августа вступает в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан таким, который нарушает права человека.

Об этом сообщает компания EasyBusiness.

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Суд по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины" постановил, что государство не обеспечило справедливый баланс между общими интересами общества и имущественными правами заявителей.

Уже сегодня украинские землевладельцы, которые хотят защитить свои имущественные права (ограниченные вследствие моратория), смогут ссылаться в своих исках на решение ЕСПЧ,
– говорится в сообщении.

Согласно Закону Украины "О выполнения решений и применение практики Европейского суда по правам человека" решения ЕСПЧ становятся источником права в Украине, с момента, как истечет трехмесячный срок от даты вынесения решения.

"В случае продолжения моратория ЕСПЧ будет присуждать компенсацию имущественных потерь для истцов", – отметили в суде.

В компании добавили, что мораторий не только нарушает конституционные права семи миллионов украинских землевладельцев, лишая их права распоряжаться своей законной собственностью, но и приводит к значительным негативным последствиям для экономики.

Теги: Новости Украины Новости политики Европейский суд рынок земли
Источник: 24 Канал
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