Порошенко подписал закон против рейдерского захвата земли

Президент Петр Порошенко подписал закон, который "создаст эффективный механизм использования массивов земель сельскохозяйственного назначения и необходимые условия для предотвращения рейдерства и стимулирования орошения земель в Украине".

Об этом сообщает пресс-служба АП.

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Закон определяет особенности использования и распоряжения земельными участками, расположенными в массиве земель с/аг назначения, а также полезащитными лесными полосами, которые ограничивают такой массив.

Также устанавливается право собственников земельных участков всех форм собственности, расположенных в массиве земель с/х назначения обмениваться такими земельными участками.

Определены особенности распоряжения землями и использования земель, которые остались в коллективной собственности после распределения земельных участков между владельцами земельных долей (паев).

"Земли коллективных с/х предприятий, которые приостановлены (кроме земельных участков, находящихся в частной собственности), признаются собственностью территориальных общин, на территории которых они расположены", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о защите деятельности предприятий "Укроборонпрома". Документ имеет название "О внесении изменений в законы Украины относительно решения некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса – участников Государственного концерна "Укроборонпром" перед государством-агрессором и/или государством-оккупантом и обеспечения их стабильного развития".