Порошенко подписал закон, который защищает "Укроборонпром" от России

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о защите деятельности предприятий "Укроборонпрома". Документ имеет название "О внесении изменений в законы Украины относительно решения некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса – участников Государственного концерна "Укроборонпром" перед государством-агрессором и/или государством-оккупантом и обеспечения их ста

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом предлагаются механизмы защиты деятельности предприятий "Укроборонпрома", которые являются объектами госсобственности и имеют стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, от негативных последствий влияния России.

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Закон также вводит запрет на принудительное исполнение решений о взыскании задолженности с предприятий "Укроборонпрома", где кредитором является юридическое лицо РФ.

Кроме того, документ предусматривает остановку существующих и запрет открытия новых исполнительных производств по взысканию задолженности с указанных предприятий "Укроборонпрома". Законом, в частности, запрещается осуществление производства по делу о банкротстве предприятий.