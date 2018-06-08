Немного "зрады" в "Укроборонпроме": какие данные вытекали к русским и почему это важно

В конце мая Служба безопасности занималась реальной работой по пресечению работы сообщников пророссийских боевиков на мирных территориях и разоблачила канал сотрудничества с ними.

В том, как очередная маленькая победа Службы безопасности Украины помогла прекратить несколько неприятных "зрад" в сфере экономической деятельности, разбирались журналисты 24 канала.

Что случилось?

В конце мая сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ и управления СБУ в Одесской области совместно с прокуратурой АР Крым и Нацполицией заблокировали незаконную продажу авиабилетов на рейсы с территории России во временно аннексированный Крым.

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Оперативники выяснили, что несколько коммерческих компаний в Киеве и Одессе, которые занимались продажей авиабилетов, осуществляли реализацию авиабилетов из российских городов в аэропорт "Симферополь" и обратно на рейсы авиакомпаний РФ, в том числе внесенных в санкционный список СНБО Украины.

В рамках уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели следственные действия в офисах коммерсантов. Во время обысков обнаружили документацию, подтверждающую продажу нелегальных авиабилетов и доказательства перечисления денег на счета российских авиакомпаний. Решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступлений менеджмента коммерческих структур.

Что это значит?

Что чиновники из турагентств ООО "Пилот" (учредителем которой является Михаил Кураченко), ЗАО "Кий Авиа" (которая также связана с Кураченко), ООО "Украинская хендлинговая компания", ООО "Группа компаний "ВМК-Групп", ООО "Лондонская ЛТД", ЧП "Туристическое агентство "Глобус-Тур" и ООО "Скай Марин" предоставляли средства для незаконной переправки людей через государственную границу Украины на территорию оккупированного Крыма, продавая билеты на рейсы российских авиакомпаний, что прямо запрещено действующим законодательством Украины.

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Эти компании получали соответствующий процент комиссионной награды за реализацию на территории Украины авиационных билетов российских авиалиний, осуществляя бронирование с использованием международных систем "Amadeus", "Sabre", "Sirena" и "Galileo". Перечисление средств осуществлялось на адрес компании "BSP Украины", которой создана электронная система взаиморасчетов с российскими авиакомпаниями.

Где здесь "зрада"?

Ну, кроме того, что продажа билетов в оккупированный Крым в обход украинской границы запрещена действующим законодательством, эта деятельность сопровождается еще и утечкой информации. Поскольку эти компании являются участниками системы взаиморасчетов BSP Россия, которая является членом ТКП Россия.

Выглядит непонятно? ТКП – это Транспортная Клиринговая Палата России, которая когда-то была основана приказом Министерства транспорта Российской Федерации. То есть, вся информация о клиенте, которая попадает в систему BSP Россия – маршрут его поездки, билеты и так далее – все эти данные попадают в российскую базу. А по их законам персональная информация хранится на серверах в Российской Федерации и доступна спецслужбам. И если для обычных граждан Украины этот неприятный слив информации может и не иметь принципиальных последствий, то когда речь идет о госслужащих с оборонной сферы – то утечка таких данных может быть очень опасной. И так мы подошли к следующему интересному вопросу.

При чем тут Укроборонпром?

Он сотрудничает с двумя крупнейшими компаниями, которые фигурируют в этой новости – "Пилот" и "Кий Авиа". Обе прошли соответствующую квалификацию на "Укроборонпроме". Они годами успешно участвуют в тендерах на оказание услуг в сфере авиаперевозок. Информация об этом содержится на сайте самого "Укроборонпрома". При этом обе эти компании довольно активно перевозили многих сотрудников оборонной сферы Украины годами – они выигрывали тендеры на заключение соглашений об организации деловых путешествий для работников "Укроборонпрома", "Укрспецэкспорта", Генерального штаба Украины. Обе эти компании сотрудничают со страной-агрессором. Обе имеют филиалы в оккупированном Крыму. Что, например, прекрасно иллюстрируют данные сервиса YouControl.

Информация о работе филиалов ООО "Кий Авиа"

Информация о работе филиалов ООО "Пилот"

Филиалы обоих комапний успешно работали на оккупированных территориях до лета 2018 года. Официально, с свидетельствами о внесении сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц РФ. "Кий Авиа" даже получала благодарности за активное участие в общественной жизни оккупированного полуострова.

Почему это важно?

Потому что война с Россией все еще продолжается. Сотрудничество государственных оборонных предприятий с такими компаниями, которые продолжают работу на две страны, облегчает работу российской разведке и промышленным шпионам. Если враг владеет полной информацией о перемещении "Укроборонпрома", сотрудников Генштаба и "Укрспецэкспорта" и имеет доступ к их личным данным, сохранение государственной тайны в этой области значительно усложняется.

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