Трохи зради в "Укроборонпромі": які дані витікали до росіян та чому це важливо

Наприкінці травня Служба безпеки займалась не лише спецопераціями із викриття розстрільних списків журналістів. Вона продовжувала займатись реальною роботою із припинення роботи спільників проросійських бойовиків на мирних територіях.

У тому, як чергова маленька перемога Служби безпеки України допомогла припинити кілька неприємних зрад у сфері економічної діяльності, розбирались журналісти 24 каналу.

Що сталось?

Наприкінці травня співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ та управління СБУ в Одеській області спільно з прокуратурою АР Крим і Нацполіцією заблокували незаконний продаж авіаквитків на рейси з території Росії до тимчасово анексованого Криму.

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Оперативники з’ясували, що кілька комерційних компаній у Києві та Одесі, які займались продажем авіаквитків, здійснювали реалізацію авіаквитків з російських міст до аеропорту "Сімферополь" та у зворотному напрямку на рейси авіакомпаній РФ, зокрема внесених до санкційного списку РНБО України.

У рамках кримінальних проваджень, відкритих за ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели слідчі дії в офісах комерсантів. Під час обшуків виявили документацію, яка підтверджує продаж нелегальних авіаквитків та докази перерахування грошей на рахунки російських авіакомпаній. Вирішується питання щодо оголошення про підозру в скоєнні злочинів менеджменту комерційних структур.

Що це означає?

Що посадовці із турагентств ТОВ "Пілот" (засновником якої є Михайло Кураченко), ПрАТ "Кий Авіа" (яка також пов’язана із Кураченко), ТОВ "Українська хендлінгова компанія", ТОВ "Група компаній "ВМК-Груп", ТОВ "Лондонська ЛТД", ПП "Туристичне агентство "Глобус-Турс" та ТОВ "Скай Марін" надавали засоби для незаконного переправлення людей через державний кордон України на територію окупованого Криму, продаючи авіаквитки на рейси російських авіакомпаній, що прямо заборонено чинним законодавством України.

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Ці компанії отримували відповідний відсоток комісійної нагороди за реалізацію на території України авіаційних квитків російських авіаліній, здійснюючи бронювання з використанням міжнародних систем "Amadeus", "Sabre","Sirena" та "Galileo". Перерахування коштів здійснювалось на адресу компанії "BSP Україна", якою створено електронну систему взаєморозрахунків з російськими авіакомпаніями.

Де тут зрада?

Ну, окрім того, що продаж квитків до окупованого Криму в обхід українського кордону заборонений чинним законодавством, ця діяльність супроводжується ще і витоком інформації. Позаяк ці компанії є учасниками систем взаєморозрахунків BSP Росія, яка є членом ТКП Росія.

Виглядає незрозуміло? ТКП – це Транспортна Клірингова Палата Росії, яка колись була заснована наказом Міністерства транспорту Російської Федерації. Тобто, вся інформація про клієнта, яка потрапляє до системи BSP Росія – маршрут його поїздки, квитки і так далі – всі ці дані потрапляють в російську базу. А за їхніми законами персональна інформація зберігається на серверах в Російській Федерації та доступна спецслужбам. І якщо для звичайних громадян України цей неприємний злив інформації може і не мати принципових наслідків, то коли йдеться про держслужбовців з оборонної сфери – то витік таких даних може бути дуже небезпечним. І так ми підійшли до наступного цікавого питання.

До чого тут Укроборонпром?

Він співпрацює із двома найбільшими компаніями, які фігурують у цій новині – "Пілот" та "Кий Авіа". Обидві пройшли відповідну кваліфікацію на "Укроборонпромі". Вони роками успішно беруть участь у тендерах на надання послуг у сфері авіаперевезень. Інформація про це міститься на сайті самого "Укроборонпрому". При цьому обидві ці компанії доволі активно перевозили багатьох співробітників оборонної сфери України роками – вони вигравали тендери на укладання угод про організацію ділових подорожей для працівників "Укроборонпрому", "Укрспецекспорту", Генерального штабу України. Обидві ці компанії співпрацюють з країною-агресором. Обидві мають філії в окупованому Криму. Що, наприклад, чудово ілюструють дані сервісу YouControl.

Інформація про роботу філій ТОВ "Кий Авіа"

Інформація про роботу філій ТОВ "Пілот"

Філії обох комапній успішно працювали на окупованих територіях до літа 2018 року. Офіційно, із свідоцтвами про внесення відомостей про юридичну особу в єдиний державний реєстр юридичних осіб РФ. "Кий Авіа" навіть отримувала подяки за активну участь у суспільному житті окупованого півострова.

Чому це важливо?

Тому що війна із Росією все ще триває. Співпраця державних оборонних підприємств із такими компаніями, які продовжують роботу на дві країни, полегшує роботу російській розвідці і промисловим шпигунам. Якщо ворог володіє повною інформацією про переміщення "Укроборонпрому", співробітників Генштабу та "Укрспецекспорту" та має доступ до їхніх особистих даних, збереження державних таємниць у цій галузі значно ускладнюється.

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