Порошенко підписав закон, який захищає "Укроборонпром" від Росії
Президент України Петро Порошенко підписав закон про захист діяльності підприємств "Укроборонпрому". Документ має назву "Про внесення змін до законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну "Укроборонпром" перед державою-агресором та/або державою-окупантом та забезпечення їх стабільного розвитку".
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Законом пропонуються механізми захисту діяльності підприємств "Укроборонпрому", які є об’єктами держвласності та мають стратегічне значення для економіки і безпеки України, від негативних наслідків впливу Росії.
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Закон також вводить заборону на примусове виконання рішень щодо стягнення заборгованості з підприємств "Укроборонпрому", де кредитором є юридична особа РФ.
Окрім того, документ передбачає зупинку існуючих та заборону відкриття нових виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованості з вказаних підприємств "Укроборонпрому". Законом, зокрема, забороняється здійснення провадження у справі про банкрутство підприємств.