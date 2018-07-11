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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

По закону не подкопаешься: как "самые умные" получают земельные участки бесплатно

218 Читати новину українською
Как получить бесплатный участок в Украине
Как получить бесплатный участок в Украине / Фото из открытых источников

Пока обычные украинцы честно работают и копят деньги для того, чтобы купить собственные сотки земли, или ведут бюрократическую борьбу за конституционное право получить участок от государства, самые умные в этой стране люди зашли с другой стороны.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала Татьяна Мартынюк.

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По ее словам, эти "самые умные" просто внимательнее других соотечественников читают законы и больше разбираются в юридических тонкостях. Вот знали ли вы, что общественным организациям, которые занимаются инвалидами, можно бесконечно выдавать землю?

Мартынюк рассказала, что крестьяне нескольких южных сел совсем отчаялись, потому что так называемые "инвалиды" перехватили у них ни много ни мало три тысячи гектаров плодородных земель. Так просто – обратились в Госгеокадастр и получили.

Нюанс еще в том, что часть паев имела статус земель запаса, и те отдали в пользование очень неоднозначной общественной организации. Речь о некой ОО "Ассоциация инициативных инвалидов". Именно эта ОО стала настоящим одесским латифундистом,
– сказала Татьяна Мартынюк.

Она отметила, что ОО "Ассоциация инициативных инвалидов" стала настоящим одесским латифундистом, потому что учредила две ООО – "Надежда и помощь" и "Надежда и взаимопомощь".

"По закону не подкопаешься. Есть в земельном кодексе статья 92. Один из пунктов которой говорит, что право на постоянное и бессрочное пользование государственной или коммунальной землей имеют в частности "общественные организации инвалидов Украины, их предприятия (объединения), учреждения и организации", – рассказала журналистка.

Видео полного выпуска видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 11 июля 2018

 

Теги: Новости Украины Видеоблоги рынок земли Мошенничество
Источник: 24 канал
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