В "Нафтогазе" думают, что их просто кинут на деньги, – Мартынюк

Из-за юридических коллизий с передачей теплосетей из частных рук в управление обществом, "Нафтогаз" могут просто обмануть, а речь идет о немалой сумме – почти 5 миллиардов гривен.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала Татьяна Мартынюк.

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"По словам до недавнего времени действующего директора "Киевэнерго" Александра Ефименко, от тепловой генерации компания терпела только убытки. С его слов покупать голубое топливо у государственной компании "Нафтогаз" приходилось по фиксированной цене, выше той, которая была заложена в тариф", – рассказала Мартынюк.

По ее словам, демарш объясняется и тем, что ДТЭКовцы сожалеют об упущенных собственных инвестициях. За 6 лет в коммунальные активы они время от времени вкладывали средства и взяли кредит на 30 миллионов долларов. А теперь возьми вот так и отдай? Так наконец, кто будет платить? Точку здесь может поставить разве что суд.

Но это – время, даже не месяц и не два. Судебные баталии могут затянуться на годы, а в заложниках – простые киевляне. Хорошо, горячая вода, теоретически можно без нее прожить. Но осенью снова заговорим про отопительный сезон. Не будет газа – не будет и тепла. Как долго будет продолжаться эта холодная война,

– отметила Татьяна Мартынюк.

Она добавила, что "Нафтогаз" занял принципиальную позицию, так как переживают, что его просто кинут на деньги.

Видео полного выпуска видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 18 июня 2018 года