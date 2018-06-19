В "Нафтогазі" переймаються, що їх просто кинуть на гроші, – Мартинюк

Через юридичні колізії з передачею тепломереж із приватних рук до управління громадою, "Нафтогаз" можуть просто обдурити, а йдеться про немалу суму, майже 5 мільярдів гривень.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла Тетяна Мартинюк.

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"За словами донедавна чинного директора "Київенерго" Олександра Єфименка, від теплової генерації компанія зазнавала самих лише збитків. З його слів купляти блакитне паливо в державної компанії "Нафтогаз" доводилося за фіксованою ціною, вищою за ту, яка була закладена в тариф", – розповіла Мартинюк.

За її словами, демарш пояснюється й тим, що ДТЕКівці жалкують про втрачені власні інвестиції. За 6 років у комунальні активи вони час від часу вкладали кошти і взяли кредит на понад 30 мільйонів доларів. А тепер візьми отак – і віддай? Так врешті, хто платитиме? Крапку тут може поставити хіба суд.

Але ж це – час, навіть не місяць і не два. Судові баталії можуть затягнутись на роки, а у заручниках – прості кияни. Добре, гаряча вода, теоретично можна без неї прожити. Але ж восени знову заговоримо про опалювальний сезон. Не буде газу – не буде і тепла. Як довго триватиме ця холодна війна,

– зазначила Тетяна Мартинюк.

Вона додала, що тому "Нафтогаз" зайняв принципову позицію, адже переживають, що його просто кинуть на гроші.

Відео повного випуску відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 18 червня 2018