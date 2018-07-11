ГО зі словом "інвалід" у назві: як безкоштовно отримати те, за що інші зазвичай платять

Поки ви чесно працюєте та накопичуєте кревні на купівлю власних соток землі або ведете бюрократичну боротьбу за конституційне право отримати ділянку від держави, найрозумніші в цій країні люди зайшли з іншого боку.

Вони просто уважніше за інших співвітчизників читають закони і більше розбираються в юридичних тонкощах. От чи знали ви, що громадським організаціям, які опікуються інвалідами, можна безмежно видавати землю?

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Чесно зізнаюсь, саме про такі преференції я навіть не здогадувалась. Допоки у поле зору наших журналістів не впала неймовірна одеська історія.

Селяни кількох південних сіл у розпачі. Так звані "інваліди" перехопили в них ні багато ні мало три тисячі гектарів родючих земель. Отак просто – звернулись до Держгеокадастру і отримали.

Нюанс іще в тому, що частина паїв мала статус земель запасу, і ті віддали у користування дуже неоднозначній громадській організаціії. Мова про таку собі ГО "Асоціація ініціативних інвалідів". Саме ця ГОшка стала справжнім одеським латифундистом.



ГО "Асоціація ініціативних інвалідів" стала справжнім одеським латифундистом

Вона заснувала дві ТОВки – "Надія та допомога" і "Надія та взаємодопомога". І от зараз саме ці компанії заробляють на оренді тих самих земель. Вони уклали договори із фермерами про спільне обробляння. Так це звучить юридичною мовою. По факту – звичайнісінька оренда.

Отак, із повітря ГО і отримує гроші. Достеменні цифри невідомі, але йдеться про приблизну суму в понад три мільйони гривень на рік.

За законом не підкопаєшся. Є у земельному кодексі 92 стаття. Один із пунктів якої каже, що право на постійне і безстрокове користування державною чи комунальною землею мають зокрема "громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об'єднання), установи та організації". Так от, секрет успіху простий – просто реєструєте ГОшку, у назві якої фігурує слово "інвалід", та вже можете претендувати на землю.

До речі, мати відповідний статус зовсім необов'язково. До речі, від нового року у нас в Україні діє закон, який покликаний виключити з українського законодавства та вжитку сам терміну "інвалід". Його мають замінювати на м'якіші аналоги.

Та поки земельного кодексу ці нововвведення не торкнулися. І от дуже важливо мати юридично зареєстровану ГО, у назві якої є слово "інвалід", і ви вже можете претендувати на безкоштовні землі від держави.

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Чому ми запідозрили, що згадана ГО "Асоціація ініціативних інваліді" займається махінаціями? У першу чергу, вражають масштаби. Три тисячі гектарів на одну ГО? Фізично обробити такі площі не те що люди з інвалідністю не здатні, це масштаби агрохолдингів.

По-друге, насторожує схильність Держгеокадастру саме до цієї ГО. На землі, які повіддавали "Асоціації ініціативних інвалідів" претендували й звичайні селяни, там були й землі запасу. Тепер – усе під контролем ГО.



ГО "Асоціація ініціативних інваліді" отримала три тисячі гектарів землі

По-третє, Держгеокадастр не хоче коментувати законність надання цих земель в одні руки і в таких масштабах. Збіг? Сумніваюсь.

І вчетверте, отримані землі – це джерело чималих прибутків. На що йдуть гроші від угод так званого спільного обробляння? Чи є контроль? А відповіді – ні. Усе – на чесному слові.

На сайті "ініціативних інвалідів" ми побачили фотографії та звіти про допомогу нужденним одеситам: тому купили коляску, тому оплатили лікування. ГОшки позбавлені обов'язку звітування та аудиту.

На сайті ми таки віднайшли щось на кшталт звіту, але там справді смішні суми – надходження 100 та 650 тисяч відповідно за 2016-й та 2017-й роки. Невже це і всі суми, що заробили засновники на так званому спільному оброблянні трьох тисяч гектарів? Тож у правдивість цих цифр віриться важко.

У тій же Одесі іще одна громадська організація інвалідів "Народна воля" взялася будувати реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. Під цей проект виділили землю. Підстава – та сама 92 стаття.

Але ж зараз на місці реабцентру – елітна висока. Хтось іще сумнівається, чи лишили там бодай квадратний метр під потреби інвалідів? Звісно ж, ні. Схема спрацювала, то й добре. От тільки журналісти дарма трусять повітря.

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Ці відверті махінації не зацікавили дотепер правоохоронців. Напевне, нема за що зачепитись, адже є 92 стаття земельного кодексу. Мають право.

І до речі, це ж не єдині преференції, якими можна користуватись, маючи в назві ГОшки слово "інвалід". Можна ще орендувати за гривню комунальне приміщення в центрі міста. А ще – дістати податкові пільги.

Наші колеги минулого року вже довели, що чимало компаній навмисне шукають та фіктивно влаштовують людей з інвалідністю на роботу, аби економити на податках. Працює? То чому б не користуватись? Тільки от що реально отримують від цих преференцій ті, для кого вони й закладалися у законодавчі норми? Цих нещасних людей знову використовують. Прекрасне в нас законодавство, але працює воно якось криво.

Хочеться змін. Оборудка із одеською землею точно варта уваги правоохоронних органів. Тінь падає не лише на "ініціативних інвалідів". Схоже, що у зв'язці і регіональні чиновники, і Держгеокадастр.

Сподіваємось, цей матеріал не буде холостим пострілом та зверне увагу можновладців на необхідність змін певних формулювань у законах, які дають можливіть існуванням подібних схем.