За законом не підкопаєшся: як "найрозумніші" отримують земельні ділянки безкоштовно

Поки звичайні українці чесно працюють та накопичують гроші для того, щоб купити власних соток землі або ведуть бюрократичну боротьбу за конституційне право отримати ділянку від держави, найрозумніші в цій країні люди зайшли з іншого боку.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла Тетяна Мартинюк.

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За її словами, ці "найрозумніші" просто уважніше за інших співвітчизників читають закони і більше розбираються в юридичних тонкощах. От чи знали ви, що громадським організаціям, які опікуються інвалідами, можна безмежно видавати землю?

Мартинюк розповіла, що селяни кількох південних сіл опинилися у розпачі, бо так звані "інваліди" перехопили в них ні багато ні мало три тисячі гектарів родючих земель. Отак просто – звернулись до Держгеокадастру і отримали.

Нюанс іще в тому, що частина паїв мала статус земель запасу, і ті віддали у користування дуже неоднозначній громадській організації. Мова про таку собі ГО "Асоціація ініціативних інвалідів". Саме ця ГОшка стала справжнім одеським латифундистом,

– сказала Тетяна Мартинюк.

Вона зазначила, що ГО "Асоціація ініціативних інвалідів" стала справжнім одеським латифундистом, бо заснувала дві ТОВки – "Надія та допомога" і "Надія та взаємодопомога".

"За законом не підкопаєшся. Є у земельному кодексі 92 стаття. Один із пунктів якої каже, що право на постійне і безстрокове користування державною чи комунальною землею мають зокрема "громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об'єднання), установи та організації", – розповіла журналістка.

Відео повного випуску відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 11 липня 2018