Порошенко підписав закон проти рейдерського захоплення землі
Президент Петро Порошенко підписав закон, який "створить ефективний механізм використання масивів земель сільськогосподарського призначення та необхідні умови для запобігання рейдерству та стимулювання зрошення земель в Україні".
Про це повідомляє прес-службу АП.
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Закон визначає особливості використання та розпорядження земельними ділянками, розташованими у масиві земель с/аг призначення, а також полезахисними лісовими смугами, які обмежують такий масив.
Також встановлюється право власників земельних ділянок усіх форм власності, розташованих у масиві земель с/г призначення обмінюватися такими земельними ділянками.
Визначено особливості розпорядження землями та використання земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв).
"Землі колективних с/г підприємств, що припинені (крім земельних ділянок, які перебували у приватній власності) визнаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані", – повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон про захист діяльності підприємств "Укроборонпрому". Документ має назву "Про внесення змін до законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну "Укроборонпром" перед державою-агресором та/або державою-окупантом та забезпечення їх стабільного розвитку".