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Порошенко підписав закон проти рейдерського захоплення землі

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Порошенко підписав антирейдерський закон
Порошенко підписав антирейдерський закон / Фото з вільних джерел

Президент Петро Порошенко підписав закон, який "створить ефективний механізм використання масивів земель сільськогосподарського призначення та необхідні умови для запобігання рейдерству та стимулювання зрошення земель в Україні".

Про це повідомляє прес-службу АП.

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Закон визначає особливості використання та розпорядження земельними ділянками, розташованими у масиві земель с/аг призначення, а також полезахисними лісовими смугами, які обмежують такий масив.

Також встановлюється право власників земельних ділянок усіх форм власності, розташованих у масиві земель с/г призначення обмінюватися такими земельними ділянками.

Визначено особливості розпорядження землями та використання земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв).

"Землі колективних с/г підприємств, що припинені (крім земельних ділянок, які перебували у приватній власності) визнаються власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані", – повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон про захист діяльності підприємств "Укроборонпрому". Документ має назву "Про внесення змін до законів України щодо вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну "Укроборонпром" перед державою-агресором та/або державою-окупантом та забезпечення їх стабільного розвитку".

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Законодавство ринок землі
Джерело: 24 Канал
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