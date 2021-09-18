По данным Украинского общества Инсультного медицины, обнародованным в апреле 2021 года, ежегодно в Украине случается около 130 тысяч случаев инсульта, и до 40% пациентов умирают в течение первого месяца с начала заболевания. Около 35% пациентов – люди трудоспособного возраста.

"Ускорить процесс восстановления после инсульта и улучшить жизнь пациентов и членов их семей, можно активнее внедряя европейские и мировые протоколы реабилитации", – считает доцент кафедры физической, реабилитационной и спортивной медицины Национального университета здравоохранения Украины имени Шупика, врач-невролог, Владимир Голик.

"При формировании новых украинских стандартов лечения инсультов, врачам нужно не изобретать велосипед, а учесть европейские и мировые протоколы", – утверждает эксперт.

Владимир Голик, на своей странице в Facebook обратил внимание украинских врачей на "Паневропейские рекомендации-2021" касательно фармакологической поддержки моторной реабилитации после острого ишемического инсульта, обнародованные Европейской академией неврологии и Европейской федерацией нейрореабилитационных обществ.

Согласно протоколу, новейшим исследованием 2021 года в этой области является эффективное клиническое применение для ранней нейрореабилитации после острого ишемического инсульта препаратов – Церебролизин и Циталопрам. Упомянутые препараты доступны в Украине. Церебролизин также включен в немецкие и канадские рекомендации по реабилитации после инсульта.

Отметим, что согласно закону "О реабилитации в сфере здравоохранения", который вступил в силу с 01.07.2021, предоставление качественной реабилитационной помощи вводится непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы.

Европейская академия неврологии (European Academy of Neurology) объединяет более 45 тысяч европейских неврологов. Членом Европейской академии неврологии является Украинская Ассоциация неврологов, психиатров и наркологов.

Европейская федерация нейрореабилитационных обществ (European Federation of Neurorehabilitation Societies) занимается исследованиями, образованием, интеллектуальным и научным обменом, адвокацией и благотворительной деятельностью в области нейрореабилитационной медицины и смежных профессиональных областей. Членом Европейской Ассоциации нейрореабилитационных обществ является Всеукраинское общество нейрореабилитации.