За даними Українського товариства інсультної медицини, оприлюдненими в квітні 2021, щорічно в Україні відбувається близько 130 000 випадків інсульту, і до 40% пацієнтів помирають протягом першого місяця від початку захворювання. Близько 35% пацієнтів – люди працездатного віку.

"Прискорити процес відновлення після інсульту і поліпшити життя пацієнтів і членів їх сімей, можна активніше впроваджуючи європейські та світові протоколи реабілітації", – вважає доцент кафедри фізичної, реабілітаційної та спортивної медицини Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика, лікар-невролог, Володимир Голик.

"При формуванні нових українських стандартів лікування інсультів, лікарям потрібно не винаходити велосипед, а врахувати європейські та світові протоколи", – стверджує експерт.

Володимир Голик, на своїй сторінці в Facebook звернув увагу українських лікарів на "Пан'європейській рекомендації-2021" щодо фармакологічної підтримки моторної реабілітації після гострого ішемічного інсульту, оприлюднені Європейською академією неврології та Європейською федерацією нейрореабілітаційних товариств.

Згідно з протоколом, новітніми дослідженнями 2021 року в цій галузі є ефективне клінічне застосування для ранньої нейрореабілітації після гострого ішемічного інсульту препаратів - Церебролізин і Циталопрам. Згадані препарати доступні в Україні. Церебролізин також включений в німецькі та канадські рекомендації по реабілітації після інсульту.

Зазначимо, що згідно з законом "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я", який набрав чинності з 01.07.2021, надання якісної реабілітаційної допомоги вводиться безпосередньо в установах охорони здоров'я з самого початку захворювання або травми.

Європейська академія неврології (European Academy of Neurology) об'єднує понад 45 000 європейських неврологів. Членом Європейської академії неврології є Українська Асоціація неврологів, психіатрів та наркологів.

Європейська федерація нейрореабілітаційних товариств (European Federation of Neurorehabilitation Societies) займається дослідженнями, освітою, інтелектуальним і науковим обміном, адвокацією і благодійною діяльністю в області нейрореабілітаційної медицини і суміжних професійних областей. Членом Європейської Асоціації нейрореабілітаційних товариств є Всеукраїнське товариство нейрореабілітації.