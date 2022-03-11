Приостановлено членство РАСАТОМ и АТОМТЕХ в Европейском ядерном обществе
European Nuclear Society на внеочередном заседании приняла решение приостановить всю деятельность с организациями, связанными с властями России и Белоруссии.
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Сообщается, что деятельность приостановлена до прекращения агрессии в Украине.
Это также включает в себя приостановление корпоративного членства компаний РОСАТОМ и АТОМТЕХ в Европейском ядерном обществе.
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