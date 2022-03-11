Приостановлено членство РАСАТОМ и АТОМТЕХ в Европейском ядерном обществе

European Nuclear Society на внеочередном заседании приняла решение приостановить всю деятельность с организациями, связанными с властями России и Белоруссии.

Стоит знать Окупанты заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащего с ЗАЭС

Сообщается, что деятельность приостановлена ​​до прекращения агрессии в Украине.

Это также включает в себя приостановление корпоративного членства компаний РОСАТОМ и АТОМТЕХ в Европейском ядерном обществе.

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