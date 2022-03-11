Призупинено членство РОСАТОМ та АТОМТЕХ в Європейському ядерному товаристві

European Nuclear Society на позачерговому засіданні прийняла рішення призупинити всю діяльність з організаціями, пов'язаними з владою Росії та Білорусі.

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Повідомляється, що діяльність призупинена до припинення російської агресії в Україні.

Це також включає призупинення корпоративного членства компаній РОСАТОМ та АТОМТЕХ в Європейському ядерному товаристві.

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