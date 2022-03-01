Кулеба: Многие ожидали, что мы упадем

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к украинцам. Он рассказал, как партнеры Украины оценивали наши шансы перед войной с Россией.

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"Я очень хорошо знаю, какие были оценки наших партнеров накануне войны, как они относились к Украине, к России, к конфликту на Донбассе. Я очень хорошо знаю, как относился мир к первым 24 часам этой войны. Многие ожидали, что мы упадем , что нас сломают. Они сидели и наблюдали. Они думали, что мы не выдержим", – сказал Кулеба.

Украинский министр рассказал, что в одном из ведущих государств Европы смеялись над украинским послом, мол, для чего оказывать Украине поддержку, если все скоро будет закончено.

В одной из влиятельных стран Европы нашему послу с улыбкой сказали: "Зачем вам помогать, если через 24 часа максимум все будет кончено",

– заявил глава МИД.

Но, по словам министра, очень быстро стало ясно, что Украина не только стоит, но и успешно отражает атаки врага.

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