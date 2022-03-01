Кулеба: Багато хто чекав, що ми впадемо

Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до українців. Він розповів, як партнери України оцінювали наші шанси перед війною з Росією.

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"Я дуже добре знаю, які були оцінки наших партнерів напередодні війни, як вони ставилися до України, до Росії, до конфлікту на Донбасі. Я дуже добре знаю, як ставився світ до перших 24 годин цієї війни. Багато хто чекав, що ми впадемо, що нас зламають. Вони сиділи й спостерігали. Вони думали, що ми не витримаємо", – сказав Кулеба.

Український міністр розповів, що в одній з провідних держав Європи сміялися з українського посла, мовляв, для чого надавати Україні підтримку, якщо все скоро буде скінчено.

В одній з впливових країн Європи нашому послу з посмішкою сказали "навіщо вам допомагати, якщо за 24 години максимум все буде скінчено",

– заявив глава МЗС.

Та, за словами міністра, дуже швидко стало зрозуміло, що Україна не тільки стоїть, але й успішно відбивається від атак ворога.

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