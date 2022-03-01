Наразі відбувається її розгляд. Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що найкращим рішенням ЄС буде негайно взяти Україну до свого складу.

Деталі тут Заяву України на вступ до ЄС вже зареєстрували, її розглядають

Кулеба заявив, що Європа має негайно взяти Україну в ЄС

Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити Європейський Союз — це негайно взяти Україну до свого складу. Просто зараз зробити Україну повноправним членом ЄС,

– підкреслив Кулеба.

Він додав, що історичні часи вимагають великих та історичних рішень, які здатні докорінно змінити динаміку подій.

За його словами, це рішення – саме таке.



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