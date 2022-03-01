Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про те, яка ситуація з розглядом заявки України на вступ до Євросоюзу станом на 1 березня.

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Заявку України на вступ в ЄС розглядають

Вчора Володимир Зеленський підписав заявку про вступ України до ЄС за прискореною процедурою. Зараз заявку прийнято, зареєстровано,

– зазначив Єрмак.

Він додав, що наразі заявку розглядають.

Очільник ОП нагадав також, що 1 березня український лідер виступить перед депутатами Європарламенту. Його промову транслюватимуть у відеоформаті.

До слова, Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України в Євросоюзі. Після цього на підтримку швидкого вступу нашої країни до ЄС президенти 8 країн написали відкритий лист.

У зв'язку з останніми подіями Україну хочуть бачити в ЄС. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що наша держава заслуговує стати частиною організації.



Переваги вступу до Європейського Союзу / Інфографіка 24 каналу

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