Про це заявив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Європарламент ухвалюватиме резолюцію, яка закликає інституції ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.

До теми Думаю, наша відповідь буде позитивною, – євродепутат про заявку України у ЄС

Варто зауважити, що підписану Зеленським заявку про вступ нашої держави до ЄС за прискореною процедурою прийняли та зареєстрували. Зараз документ перебуває на розгляді.

Зверніть увагу! Президенти 8 країн написали відкритий лист на підтримку швидкого вступу України у Євросоюз.



Що дає українцям членство у ЄС / Інфографіка 24 каналу

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