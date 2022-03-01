Про це заявив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Європарламент ухвалюватиме резолюцію, яка закликає інституції ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.
До теми Думаю, наша відповідь буде позитивною, – євродепутат про заявку України у ЄС
Варто зауважити, що підписану Зеленським заявку про вступ нашої держави до ЄС за прискореною процедурою прийняли та зареєстрували. Зараз документ перебуває на розгляді.
Що дає українцям членство у ЄС / Інфографіка 24 каналу
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