Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Европарламент будет принимать резолюцию, которая призывает институты ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление.

К теме Думаю, наш ответ будет положительным, – евродепутат о заявке Украины в ЕС

Стоит заметить, что подписанную Зеленским заявку о вступлении нашего государства в ЕС по ускоренной процедуре приняли и зарегистрировали. Сейчас документ находится на рассмотрении.

Обратите внимание! Президенты 8 стран написали открытое письмо в поддержку скорого вступления Украины в Евросоюз.



Что дает членство в ЕС / Инфографика 24 канала

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