Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Европарламент будет принимать резолюцию, которая призывает институты ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление.
К теме Думаю, наш ответ будет положительным, – евродепутат о заявке Украины в ЕС
Стоит заметить, что подписанную Зеленским заявку о вступлении нашего государства в ЕС по ускоренной процедуре приняли и зарегистрировали. Сейчас документ находится на рассмотрении.
Что дает членство в ЕС / Инфографика 24 канала
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