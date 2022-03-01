Представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов вручил заявку на членство официальному представителю Франции в ЕС Филиппу Леглизу-Косту.

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Процедура рассмотрения уже началась

Вручил подписанную Президентом Украины заявку Украины на членство в Европейском Союзе Постоянному Представителю при ЕС председательствующей в Совете ЕС Франции Филиппу Леглизу-Косту. Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения начата, – написал Ченцов в твиттере.