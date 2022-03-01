Представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов вручил заявку на членство официальному представителю Франции в ЕС Филиппу Леглизу-Косту.

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Вручил подписанную Президентом Украины заявку Украины на членство в Европейском Союзе Постоянному Представителю при ЕС председательствующей в Совете ЕС Франции Филиппу Леглизу-Косту. Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения начата, – написал Ченцов в твиттере.



Ченцов передает заявку Филиппу Леглизу-Косту / Фото с твиттера Всеволода Ченцова

Напомним, что президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе. После этого в поддержку быстрого вступления нашей страны в ЕС президенты 8 стран написали открытое письмо.

В связи с последними событиями, Украину хотят видеть в ЕС. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляэн подтвердила, что наше государство должно вступить в ЕС.

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