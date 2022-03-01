Представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов вручив заявку на членство офіційному представнику Франції в ЄС Філіпу Легліз-Коста.

До теми Президенти 8 країн виступили за оперативний вступ України в ЄС: перелік

Вручив підписану Президентом України заявку України на членство в Європейському Союзі Постійному Представнику при ЄС головуючої в Раді ЄС Франції Філіпу Легліз-Коста. Заявку зареєстровано. Процедуру розгляду розпочато,

– написав Ченцов у твітері.



Ченцов передає заявку Філіпу Легліз-Коста / Фото з твітера Всеволода Ченцова

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України в Євросоюзі. Після цього на підтримку швидкого вступу нашої країни до ЄС президенти 8 країн написали відкритий лист.

У зв'язку з останніми подіями Україну хочуть бачити в ЄС. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що наша держава повинна вступити в ЄС.

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