Представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов вручив заявку на членство офіційному представнику Франції в ЄС Філіпу Легліз-Коста.

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Процедура розгляду вже розпочалась

Вручив підписану Президентом України заявку України на членство в Європейському Союзі Постійному Представнику при ЄС головуючої в Раді ЄС Франції Філіпу Легліз-Коста. Заявку зареєстровано. Процедуру розгляду розпочато,
– написав Ченцов у твітері.