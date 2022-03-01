Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о том, какая ситуация с рассмотрением заявки Украины на вступление в Евросоюз по состоянию на 1 марта.
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Заявку Украины на вступление в ЕС рассматривают
Вчера Владимир Зеленский подписал заявку о вступлении Украины в ЕС по ускоренной процедуре. Сейчас она принята, зарегистрирована,
– отметил Ермак.
Он добавил, что сейчас заявку рассматривают.
Глава ОП напомнил также, что 1 марта украинский лидер выступит перед депутатами Европарламента. Его речь будут транслировать в видеоформате.
Подписание исторического документа
Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе. После этого в поддержку скорого вступления нашей страны в ЕС президенты 8 стран написали открытое письмо.
В связи с последними событиями Украину хотят видеть в ЕС. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что наше государство заслуживает стать частью организации.
Преимущества вступления в Европейский Союз / инфографика 24 канала
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