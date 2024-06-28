Издание отмечает, что Каллас выступает за жесткую позицию против Путина и является одной из крупнейших сторонниц Украины. В частности она выступила с идеей создания Европейского оборонного фонда для укрепления европейской оружейной промышленности.

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Семья Каллас также пострадала от России

Каллас как никто другой знает, что такое Россия. Во времена Второй мировой войны советская власть депортировала ее маму, бабушку и прабабушку в Сибирь в вагоне для транспортировки скота.

Семья вернулась в Эстонию через много лет. Именно поэтому журналисты называют Каллас "заклятой противницей Путина" и "железной леди".

Кремль называет Каллас русофобкой

После того как ее утвердили на должность Борреля, пресс-секретарь Путина Песков заявил, что перспективы отношений между Москвой и Брюсселем плохие.

Он также сказал, что Каллас "не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей и хорошо известна у нас своими абсолютно непримиримыми и иногда даже оголтело русофобскими заявлениями".

Ранее в России Каллас объявили в розыск из-за того, что она приказала снести памятники советским солдатам.