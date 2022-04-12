Соответствующее решение озвучили 11 апреля – на 47 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины. Об этом сообщили в самом Европейском полицейском агентстве (Европоле).

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Европол будет искать российские активы, подпадающие под санкции

Сегодня, 11 апреля 2022 года, Европол совместно с государствами-членами ЕС, Евроюстом и Frontex начал операцию "Оскар" для поддержки финансовых расследований государств-членов ЕС относительно преступных активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, подвергнутым санкциям в связи с российским вторжением в Украину,

– говорится в сообщении.

Известно, что операция продлится минимум один год и будет включать ряд отдельных расследований.

"Операция "Оскар" также будет направлена на поддержку уголовных расследований государствами-членами по обходу торгово-экономических санкций ЕС", – пояснили в Европоле.

Также заверили, что цель операции: "Содействовать обмену информацией и разведывательными данными между партнерами, а также предоставлять оперативную поддержку в ряде финансовых расследований, касающихся преступных активов и обхода экономических санкций ЕС, введенных в связи с военной агрессией России".

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