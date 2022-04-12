Відповідне рішення озвучили 11 квітня – на 47 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України. Про це повідомили у самому Європейському поліцейському агентстві (Європолі).

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Європол шукатиме російські активи, що підпадають під санкції

Сьогодні, 11 квітня 2022 року, Європол спільно з державами-членами ЄС, Євроюстом і Frontex розпочав операцію "Оскар" для підтримки фінансових розслідувань держав-членів ЄС щодо злочинних активів, що належать фізичним та юридичним особам, підданим санкціям у зв'язку з російським вторгненням в Україну,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що операція триватиме щонайменше один рік та включатиме ряд окремих розслідувань.

"Операція "Оскар" також буде спрямована на підтримку кримінальних розслідувань державами-членами щодо обходу торгово-економічних санкцій ЄС", – пояснили в Європолі.

Також запевнили, що мета операції: "Сприяти обміну інформацією та розвідувальними даними між партнерами, а також надавати оперативну підтримку у низці фінансових розслідувань, які стосуються злочинних активів та обходу економічних санкцій ЄС, запроваджених у зв'язку із військовою агресією Росії".

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