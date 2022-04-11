Так, підтримували прямо чи опосередковано. Про це розповіла міністерка закордонних справ Мелані Жолі.
Важливо Канада виділить 1,5 мільярда доларів на зброю та допомогу Україні: їхній Мінфін вніс це в бюджет
Що передбачають нові санкції
За словами чиновниці, заходи передбачають замороження активів та заборону на діяльність включених до списку організацій. Зокрема:
- Московського фізико-технічного інституту,
- ТОВ "Інтеграл СПБ",
- ВАТ "Суднобудівний завод "Вимпел".
Канада завжди була і завжди буде стояти на боці України...Ці заходи є прикладом нашої непохитної підтримки України та її народу,
– сказала Жолі.
Зауважимо, після повномасштабного нападу Росії, Канада ввела санкції проти понад 700 фізичних та юридичних осіб із Росії та Білорусі.
Може зацікавити – США вводять санкції проти доньок Путіна та посадовців РФ: