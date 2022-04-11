Так, підтримували прямо чи опосередковано. Про це розповіла міністерка закордонних справ Мелані Жолі.

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Що передбачають нові санкції

За словами чиновниці, заходи передбачають замороження активів та заборону на діяльність включених до списку організацій. Зокрема:

Московського фізико-технічного інституту,

ТОВ "Інтеграл СПБ",

ВАТ "Суднобудівний завод "Вимпел".

Канада завжди була і завжди буде стояти на боці України...Ці заходи є прикладом нашої непохитної підтримки України та її народу,

– сказала Жолі.

Зауважимо, після повномасштабного нападу Росії, Канада ввела санкції проти понад 700 фізичних та юридичних осіб із Росії та Білорусі.