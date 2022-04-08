Про це повідомив ввечері 7 квітня депутат Законодавчої асамблеї провінції Онтаріо Іван Бейкер. Він також розповів, скільки коштів і на що піде.
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"Канада буде стояти з українськими людьми"
За словами Бейкера, міністр фінансів Канади подав федеральний бюджет у цей день. Мовиться про витрати країни протягом 2022 – 2023 років.
Який там розподіл коштів для України:
- 500 мільйонів доларів підуть на військову допомогу;
- 1 мільярд доларів – для нових позикових ресурсів.
Канада буде стояти з українськими людьми, поки вони не переможуть,
– написав Іван Бейкер.
Твіт Івана Бейкера про допомогу Україні / Скриншот
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