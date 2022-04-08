Об этом вечером 7 апреля сообщил депутат Законодательной ассамблеи провинции Онтарио Иван Бейкер. Он также рассказал, сколько денег и на что уйдет.
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"Канада будет стоять с украинскими людьми"
По словам Бейкера, министр финансов Канады подал федеральный бюджет в этот день. Речь идет о расходах страны в течение 2022 – 2023 годов.
Какое там распределение средств для Украины:
- 500 миллионов долларов пойдут на военную помощь;
- 1 миллиард долларов – для новых заемных ресурсов.
Канада будет стоять с украинскими людьми, пока они не победят,
– написал Иван Бейкер.
Твит Ивана Бейкера о помощи Украине / Скриншот
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