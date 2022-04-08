Об этом вечером 7 апреля сообщил депутат Законодательной ассамблеи провинции Онтарио Иван Бейкер. Он также рассказал, сколько денег и на что уйдет.

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"Канада будет стоять с украинскими людьми"

По словам Бейкера, министр финансов Канады подал федеральный бюджет в этот день. Речь идет о расходах страны в течение 2022 – 2023 годов.

Какое там распределение средств для Украины:

500 миллионов долларов пойдут на военную помощь;

1 миллиард долларов – для новых заемных ресурсов.

Канада будет стоять с украинскими людьми, пока они не победят,

– написал Иван Бейкер.



Твит Ивана Бейкера о помощи Украине / Скриншот