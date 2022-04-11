Да, поддерживали прямо или косвенно. Об этом рассказала министр иностранных дел Мелани Жоли.

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Что предполагают новые санкции

По словам чиновницы, меры предусматривают заморозку активов и запрет на деятельность включенных в список организаций. В частности:

Московского физико-технического института,

ООО "Интеграл СПБ",

ОАО "Судостроительный завод "Вымпел".

Канада всегда была и всегда будет стоять на стороне Украины... Эти мероприятия являются примером нашей непреклонной поддержки Украины и ее народа,

– сказала Жоли.

Заметим, что после полномасштабного нападения России, Канада ввела санкции против более 700 физических и юридических лиц из России и Беларуси.

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