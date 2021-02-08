Огромные снегопады накрыли Европу. Непогода привела к транспортному коллапсу в ряде европейских стран. Арктические воздушные массы пришли в Германию, Нидерланды и на восток Великобритании.

Германия

В Германии снегопад и гололед создали хаос на дорогах страны. Как сообщает DW, на территории Северного Рейн-Вестфалия на выходных, 6 – 7 февраля, зафиксировали более 200 аварий.

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На автобанах в районе Менхенгладбаха в результате нескольких ДТП пострадали 9 человек.

В стране отменили десятки поездов и авиарейсов. Так, поезда не курсируют в части Нижней Саксонии, между Гамбургом и Килем, Гамбургом и Любеком, а также сообщением Гамбург – Вестерланд.

Германия покрыта снегом: смотрите фото Deutsche Welle, AP

Нидерланды

В Нидерландах тоже бушует непогода. По информации Weer.nl, в стране зафиксировали "сильнейший за последние 10 лет снежный шторм". В большей части страны высота снежных покровов достигает 10 – 15 сантиметров, местами – 30 сантиметров, об этом сообщает NOS.

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Из-за сильных снегопадов власти остановили курсирование всех поездов. AFP отмечает, что Международный аэропорт Эйндховен отменил все рейсы, а самолеты из Амстердама перенаправляют в Кельн.



Снегопад в Нидерландах / Фото AP



Ситация на улицах Нидерландов / Фото AP

Великобритания

Не лучше ситуация и на востоке Великобритании. AP пишет, что из-за сильных снегопадов оказались заблокированными десятки дорог. Власти направили в пораженные регионы дополнительные силы для оказания помощи местным коммунальщикам.

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Единственные, кого радуют большие сугробы снега, дети – у них появилась возможность поиграть в снежки и покататься на санках с горки.



Восток Великобритании в снегу / Фото AP



Дети в восторге от больших покровов снега / Фото AP