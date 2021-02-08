Величезні снігопади накрили Європу. Негода призвела до транспортного колапсу в низці європейських країн. Арктичні повітряні маси завітали до Німеччини, Нідерландів та на схід Великої Британії.

Німеччина

В Німеччині снігопад і ожеледь створила хаос на дорогах країни. Як повідомляє DW, на території Північного Рейн-Вестфалія на вихідних, 6 – 7 лютого, зафіксували понад 200 аварій.

Зверніть увагу Небезпечні пригоди лижників у Карпатах: один заблукав, інший травмувався – фото

На автобанах в районі Менхенгладбаха в результаті кількох ДТП постраждали 9 людей.

В країні скасували десятки потягів і авіарейсів. Так, поїзди не курсують в частині Нижньої Саксонії, між Гамбургом і Кілем, Гамбургом і Любеком, а також сполученням Гамбург – Вестерланд.

Німеччина вкрита снігом: дивіться фото Deutsche Welle, AP

Нідерланди

В Нідерландах теж вирує негода. За інформацією Weer.nl, в країні зафіксували "найсильніший за останні 10 років сніговий шторм". В більшій частині країни висота снігових покривів сягає 10 – 15 сантиметрів, подекуди – 30 сантиметрів, про це повідомляє NOS.

До теми В Україні рятувальники розгорнули понад 4 тисячі пунктів обігріву: фото

Через сильні снігопади влада зупинила курсування всіх потягів. AFP зазначає, що міжнародний аеропорт Ейндховен скасував всі рейси, а літаки з Амстердама перенаправляють до Кельна.

Снігопад в Нідерландах / Фото AP



Ситуація на вулицях Нідерландів / Фото AP

Велика Британія

Не краща ситуація і на сході Великої Британії. AP пише, що через сильні снігопади виявилися заблокованими десятки доріг. Влада направила в уражені регіони додаткові сили для надання допомоги місцевим комунальникам.

Зверніть увагу Антарктична станція "Академік Вернадський" святкує ювілей: Зеленський привітав полярників

Єдині кого тішать великі кучугури снігу діти – у них з'явилася можливість побавитися у гру в сніжки та покататися на санчатах з гірки.



Схід Великої Британії у снігу / Фото AP



Діти в захваті від великих покривів снігу / Фото AP