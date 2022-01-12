Циклон накрыл Испанию

Местами его скорость составляет до 80 километров в час. В зоне опасности оказались регионы Кантабрия, Галисия, Астурия и страна Басков.

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Правительство объявило оранжевый – предпоследний – уровень опасности в этих регионах. Кроме того, метеорологи ожидают сильные осадки в Пиренеях. На высоте более 1300 метров будет снежить. Снежный покров может достичь 30 сантиметров.



Циклон накрыл Францию / Фото AFP

Чуть ниже будет дождь. Синоптики ожидают до 40 литров осадков на квадратный метр в течение 12 часов. Все это может привести к значительным подтоплениям в стране Басков и в Кантабрии.

Обратите внимание! Власти готовятся к эвакуации населения из этих районов при значительном ухудшении погодных условий.

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Францию накрыли ливни

По другую сторону Пиренеев – Франция, уже оказавшаяся в центре циклона. Обильные осадки в Окситании привели к значительным подтоплениям в регионах Верхняя Гарона, Арьеж и Верхние Пиренеи. Там объявили красный – самый высокий – уровень опасности. Часть горных городов в регионе затопило.

В ряде мест в регионе Верхняя Гарона из-за обильных ливней произошли оползни. Пока о жертвах не сообщают. Сейчас там разбирают сошедшую с гор грязь.