Опасность объявили на 8 января. Подтопления возможны на Закарпатье, Львовщине, Волыни, а также На Киевщине.

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Спасатели предупредили об опасности из-за подтопления

Спасатели предупредили, что 8 января на реках Закарпатья – Латорице и Тисе в районе города Чоп продолжится повышение уровней воды. Отдельно:

на Латорице на 0,3 – 0,6 метра, будет содержанием высокого слоя воды на пойме, подтопления дороги села Малые Геивци и Тисянка – прогнозируют 2 уровень опасности, то есть оранжевый;

на реке Тиса – на 1,5 – 2 метра воды. Возможный выход воды на пойму – 1 уровень опасности, то есть желтый.

8 – 9 января на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается возобновление подъемов уровней воды на 0,1 – 0,5 метра,

– сообщили спасатели.

Подобная ситуация на Припяти – там будет подъем уровня воды на 0,1 – 0,3 метра, местами возможен выход воды на пойму.

Более того, возможен подъем воды на реке Горынь в створе поста Дубровица с последующим затоплением поймы 1 уровень опасности, то есть желтый.

Коротко о непогоде в Украине

В январе кое-где в Украине начались ливни. На Закарпатье в результате сильных дождей и ливней подтоплено ориентировочно 200 домохозяйств в разных районах. Также из-за непогоды пришлось убирать дороги.

5 января в Раховском районе пропал подросток, который с другом ехал на подводе, но ее смыло водой в реку. Впоследствии тело 13-летнего парня нашли.

8 – 10 января Львов окутает гололедица. Поэтому там объявили штормовое предупреждение.

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