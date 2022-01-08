Небезпеку оголосили на 8 січня. Підтоплення можливі на Закарпатті, Львівщині, Волині, а також на Київщині.

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Рятувальники попередили про небезпеку через підтоплення

Рятувальники попередили, що 8 сiчня на річках Закарпаття – Латорицi та Тисi в районi міста Чоп продовжиться пiдвищення рiвнiв води. Зокрема:

на Латориці на 0,3 – 0,6 метра, буде утриманням високого шару води на заплавi, пiдтоплення дороги села Малі Геївці та Тисянка – прогнозують 2 рівень небезпеки, тобто помаранчевий;

на річці Тиса – на 1,5 – 2 метри води. Можливий вихід води на заплаву – 1 рівень небезпеки, тобто жовтий.

8 – 9 сiчня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області) очiкується відновлення пiдйомів рiвнiв води на 0,1 – 0,5 метра,

– повідомили рятувальники.

Подібна ситуація на Прип'яті – там буде підйом рівня води на 0,1 – 0,3 метра, місцями можливий вихід води на заплаву.

Ба більше, можливий підйом води на рiчцi Горинь у створi поста Дубровиця з подальшим затопленням заплави 1 рівень небезпеки, тобто жовтий.

Коротко про негоду в Україні

У січні подекуди в Україні почались зливи. На Закарпатті внаслідок сильних дощів і злив підтоплено орієнтовно 200 домогосподарств у різних районах. Також через негоду довелось прибирати дороги.

5 січня в Рахівському районі зник підліток, який з другом їхав на підводі, але її змило водою в річку. Згодом тіло 13-річного хлопця знайшли.

8 – 10 січня Львів огорне ожеледиця. Тому там оголосили штормове попередження.

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