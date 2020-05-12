Европу завалило снегом: циклон направляется в Украину – фото, видео

Европейские города 12 мая засыпало снегом. Высота снежного порыва местами составляла до 10 сантиметров. В ночь на 13 мая в Украине прогнозируют заморозки.

Жители городов Европы в сети публикуют фото и видео снега, сообщает 24 канал.

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Снегопады прошли в Литве, Латвии, Польше и Беларуси. В Вильнюсе температура упала до -1 градуса. Снег покрыл цветочные клумбы.

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил в фейсбуке, что высота снега в некоторых европейских городах достигала 4 – 10 сантиметров.

Европу засыпало снегом в мае

Посреди мая в европейских городах выпал снег: видео

А снег всё валит и валит ((( pic.twitter.com/dkjZnbtdP3 — Стас Vasilevski (@stww7) May 12, 2020

Even more snow now. Big fat flakes pic.twitter.com/EUKA7O2JNo — Orkney Boreray ️ ?????? (@JaneKALuk) May 12, 2020

Важно! Синоптики прогнозируют в Украине в ночь на 13 мая заморозки. В западных областях температура опустится до 0...-3 градусов (ІІ уровень опасности, оранжевый), а в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве – до 0...-5 градусов (І уровень опасности, желтый). В Киеве – 0...-2 градуса.

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