Європу завалило снігом: циклон прямує в Україну – фото, відео
Європейські міста 12 травня засипало снігом. Висота снігового пориву подекуди становила до 10 сантиметрів. У ніч на 13 травня в Україні прогнозують заморозки.
Жителі міст Європи у мережі публікують фото та відео снігу, повідомляє 24 канал.
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Снігопади пройшли в Литві, Латвії, Польщі та Білорусі. У Вільнюсі температура впала до -1 градуса. Сніг вкрив квіткові клумби.
Синоптик Ігор Кибальчич повідомив у фейсбуці, що висота снігу у деяких європейських містах сягала 4 – 10 сантиметрів.
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