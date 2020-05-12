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Європу завалило снігом: циклон прямує в Україну – фото, відео

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Європу завалило снігом 12 травня 2020: фото, відео
Європу завалило снігом усередині травня

Європейські міста 12 травня засипало снігом. Висота снігового пориву подекуди становила до 10 сантиметрів. У ніч на 13 травня в Україні прогнозують заморозки.

Жителі міст Європи у мережі публікують фото та відео снігу, повідомляє 24 канал.

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Снігопади пройшли в Литві, Латвії, Польщі та Білорусі. У Вільнюсі температура впала до -1 градуса. Сніг вкрив квіткові клумби.

Синоптик Ігор Кибальчич повідомив у фейсбуці, що висота снігу у деяких європейських містах сягала 4 – 10 сантиметрів.

Європу засипало снігом у травні

Усередині травня в європейських містах випав сніг: відео

 

 Важливо! Синоптики прогнозують в Україні у ніч на 13 травня заморозки. У західних областях температура опуститься до 0…-3 градусів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), а у північних та центральних областях, крім Дніпропетровської, заморозки на ґрунті – до 0…-5 градусів (І рівень небезпечності, жовтий). У Києві – 0…-2 градуси.

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Погода Негода в Україні Новини Білорусі Новини Польщі Латвія Литва Європа
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