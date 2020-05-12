Європу завалило снігом: циклон прямує в Україну – фото, відео

Важливо! Синоптики прогнозують в Україні у ніч на 13 травня заморозки. У західних областях температура опуститься до 0…-3 градусів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), а у північних та центральних областях, крім Дніпропетровської, заморозки на ґрунті – до 0…-5 градусів (І рівень небезпечності, жовтий). У Києві – 0…-2 градуси.