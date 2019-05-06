Европу в мае засыпало снегом: впечатляющие фото и видео

В нескольких странах Европы внезапно выпал снег, а температура снизилась всего лишь до двух градусов тепла.

В частности снегопады прошли в Нидерландах, Бельгии, Франции и Германии, отметили в BBC.

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А в предгорьях Альп слой выпавшего снега до 20 сантиметров толщиной.

Нидерланды

На малых высотах в Нилерландах не снежило на протяжении десятилетий. В Лимберге, например, снега в начале мая местные жители не видели с 1979 года.



Дети в Нидерландах радуются неожиданному снегу



Снег в городе Вейлен, Нидерланды



Заснеженные тюльпаны в Нидерландах

Бельгия

Мощный снегопад накрыл и южную часть Бельгии. Толщина снега в некоторых местах доходила аж до 10 сантиметров.



Снегопад в Бельгии

Местные жители поделились впечатлениями от погоды в соцсетях – все удивлены такими погодными условиями.

Je ziet het goed: dit sneeuwtapijt ligt in mei in ons land. https://t.co/G9ZU8jJew8 pic.twitter.com/U1TmZpKak9 — VTM NIEUWS (@VTMNIEUWS) 4 травня 2019 р.

Франция

В Париже же наблюдают самые холодные майские температуры за последние 22 лет.



Участники фестиваля во Франции



Участники фестиваля во Франции

Смотрите видео: снегопады во Франции



Германия

Снежит также и в горах в Германии. По прогнозам синоптиков, холодный фронт будет продвигаться на юг страны.



Погода в городе Гармиш-Партенкирхен в немецкой Баварии

Снег в Германии: смотрите видео