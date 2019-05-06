Европу в мае засыпало снегом: впечатляющие фото и видео
В нескольких странах Европы внезапно выпал снег, а температура снизилась всего лишь до двух градусов тепла.
В частности снегопады прошли в Нидерландах, Бельгии, Франции и Германии, отметили в BBC.
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А в предгорьях Альп слой выпавшего снега до 20 сантиметров толщиной.
Нидерланды
На малых высотах в Нилерландах не снежило на протяжении десятилетий. В Лимберге, например, снега в начале мая местные жители не видели с 1979 года.
Дети в Нидерландах радуются неожиданному снегу
Снег в городе Вейлен, Нидерланды
Заснеженные тюльпаны в Нидерландах
Бельгия
Мощный снегопад накрыл и южную часть Бельгии. Толщина снега в некоторых местах доходила аж до 10 сантиметров.
Снегопад в Бельгии
Местные жители поделились впечатлениями от погоды в соцсетях – все удивлены такими погодными условиями.
Франция
В Париже же наблюдают самые холодные майские температуры за последние 22 лет.
Участники фестиваля во Франции
Участники фестиваля во Франции
Смотрите видео: снегопады во Франции
Германия
Снежит также и в горах в Германии. По прогнозам синоптиков, холодный фронт будет продвигаться на юг страны.
Погода в городе Гармиш-Партенкирхен в немецкой Баварии
Снег в Германии: смотрите видео