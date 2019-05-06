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      Европу в мае засыпало снегом: впечатляющие фото и видео

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      Снегопад на Франкополе в Бельгии
      Снегопад на Франкополе в Бельгии / www.bbc.com

      В нескольких странах Европы внезапно выпал снег, а температура снизилась всего лишь до двух градусов тепла.

      В частности снегопады прошли в Нидерландах, Бельгии, Франции и Германии, отметили в BBC.

      Читайте также: В Украину идут заморозки: где и когда ждать похолодания

      А в предгорьях Альп слой выпавшего снега до 20 сантиметров толщиной.

      Нидерланды

      На малых высотах в Нилерландах не снежило на протяжении десятилетий. В Лимберге, например, снега в начале мая местные жители не видели с 1979 года.


      Дети в Нидерландах радуются неожиданному снегу


      Снег в городе Вейлен, Нидерланды


      Заснеженные тюльпаны в Нидерландах

      Бельгия

      Мощный снегопад накрыл и южную часть Бельгии. Толщина снега в некоторых местах доходила аж до 10 сантиметров.


      Снегопад в Бельгии

      Местные жители поделились впечатлениями от погоды в соцсетях – все удивлены такими погодными условиями.

      Франция

      В Париже же наблюдают самые холодные майские температуры за последние 22 лет.


      Участники фестиваля во Франции


      Участники фестиваля во Франции

      Смотрите видео: снегопады во Франции


      Германия

      Снежит также и в горах в Германии. По прогнозам синоптиков, холодный фронт будет продвигаться на юг страны.


      Погода в городе Гармиш-Партенкирхен в немецкой Баварии

      Снег в Германии: смотрите видео

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Франции Нидерланды Бельгия Погода Европа
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