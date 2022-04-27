Когда Кремль объявил о прекращении поставок газа в Болгарию и Польшу, Урсула фон дер Ляен назвала это "шантажом".

Важно "Газпром" заявил, что Польша и Болгария остались без газа из-за невыплаты в рублях

По ее словам, у Польши и Болгарии будут поставки газа от своих непосредственных соседей с ЕС.

"Тот шаг, который Россия сегодня сделала, – это в основном вред себе. Кремль наносит ущерб российской экономике, потому что они отрезают себя от важных поступлений", – прокомментировала президент Еврокомиссии.

Шестой пакет санкций придет в свое время. Мы над ним интенсивно работаем,

– добавила Урсула фон дер Ляен.

Она объяснила, что рассматривают варианты избавиться не только от российского угля, как это уже сделали, но и от нефти.

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