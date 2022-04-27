Коли Кремль оголосив про припинення постачання газу до Болгарії та Польщі, Урсула фон дер Ляєн назвала це "шантажем".

Важливо "Газпром" заявив, що Польща і Болгарія залишились без газу через невиплату у рублях

За її словами, Польща та Болгарія матимуть поставки газу від своїх безпосередніх сусідів з ЄС.

"Той крок, який Росія сьогодні зробила, — це в основному шкода собі. Кремль завдає шкоди російській економіці, тому що вони відрізають себе від важливих надходжень", – прокоментувала президентка Єврокомісії.

Шостий пакет санкцій надійде свого часу. Ми над ним інтенсивно працюємо,

– додала Урсула фон дер Ляєн.

Вона пояснила, що розглядають варіанти позбутися не тільки російського вугілля, як це вже зробили, але й нафти.

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