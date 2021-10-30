Об этом в телеэфире 29 октября говорил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, статистика заболеваемости COVID-19 "не оставляет надежд".

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Как рассказал нардеп Михаил Радуцкий, Евросоюз дал Украине отсрочку и не исключил из "зеленого списка".

Речь идет, напомним, о перечне стран, не являющихся членами ЕС, из которых Еврокомиссия рекомендует или не рекомендует пускать посетителей в страны ЕС при определенных условиях.

Впрочем, по конкретным условиям и странам все же отдельные члены Евросоюза определяются самостоятельно – в основном, учитывая рекомендации Еврокомиссии, но не всегда.

Чтобы быть в "зеленом списке" ЕС, нужно отвечать определенным требованиям по ситуации с коронавирусом внутри страны. К сожалению, украинская статистика заболеваемости практически не оставляет шансов остаться в списке.

Украина "красная" для США и Швейцарии. ЕС дал нам отсрочку на неделю, и она закончилась сегодня. Будем ждать следующего заседания Еврокомиссии, но наша статистика не оставляет надежд, что мы останемся в зеленой зоне,

– убежден Радуцкий.

Евросоюз , заметим, действительно обновил "зеленый список" 29 октября. Пока что Украина в нем есть. Однако: