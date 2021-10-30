Про у телеефірі 29 жовтня говорив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, статистика захворюваності на COVID-19 "не залишає надій".

Важливо Швейцарія визнаватиме українські сертифікати вакцинації

Коронавірус "не залишає надій" на відкриті кордони

Як розповів нардеп Михайло Радуцький, Євросоюз дав Україні відстрочку і наразі не виключив зі "зеленого списку".

Мовиться, нагадаємо, про перелік країн, які не є членами ЄС, з яких Єврокомісія рекомендує або не рекомендує пускати відвідувачів до країн ЄС за певних умов.

відвідувачів до країн ЄС за певних умов. Утім, щодо конкретних умов та країн все ж окремі члени Євросоюзу визначаються самостійно – здебільшого, враховуючи рекомендації Єврокомісії, але не завжди.

Щоб бути у "зеленому списку" ЄС, треба відповідати певним вимогам щодо ситуації з коронавірусом усередині країни. На жаль, українська статистика захворюваності практично не залишає шансів залишитися у списку.

Україна "червона" для США та Швейцарії. ЄС дав нам відстрочку на тиждень, та він закінчився сьогодні. Будемо чекати наступного засідання Єврокомісії, але наша статистика не залишає надій, що ми залишимося у зеленій зоні,

– переконаний Радуцький.

Євросоюз, зауважимо, дійсно оновив "зелений список" 29 жовтня. Поки що Україна у ньому є. А проте: