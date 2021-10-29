Це крок довіри, – Кулеба

Про визнання сертифікатів домовилися міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його швейцарський колега Ігнаціо Кассіс. Відбулося це під час робочого візиту Кассіса до Києва.

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Я радий анонсувати, що ми домовилися про визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 для вільних та безпечних подорожей громадян та бізнесу,

– сказав Кулеба.

Обмін нотами вже відбувся. Оновлену інформацію про умови в'їзду у Швейцарію українці можуть переглянути на сайті Міністерства закордонних справ tripadvisor.mfa.gov.ua.

За словами Кулеби, взаємне визнання сертифікатів є дуже важливим кроком: "Насамперед, це крок довіри, який існує між нашими країнами".

Українські сертифікати визнають у ЄС

Україна стала однією з перших країн не з ЄС, яка отримала визнання своїх СOVID-сертифікатів на території Європейського Союзу. Водночас наша країна у відповідь визнає документи ЄС.

До речі, нещодавно в'їзд нашим громадянам на свою території заборонила Болгарія. Все тому, що вона віднесла Україну у список "червоних" країн.

Зверніть увагу! 28 жовтня в Україні встановили новий рекорд вакцинації проти коронавірусу. Так, лише за добу щеплення отримала 289 241 людина, з них вперше вакцинувалися 214 103 осіб, а повністю імунізувалися – 75 138 людей.



Українські сертифікати вакцинації схвалили у ЄС / Інфографіка 24 каналу