Официальный документ появится в публичном доступе в ближайшее время. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе.

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"Послы ЕС дали зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на год. Скоро будет официальное решение", – подчеркнул он.

Санкции за оккупацию Крыма

После того, как Россия оккупировала Крым, Евросоюз отреагировал санкциями. Говорится не только о запрете на инвестиции в Крым, но и на импорт продукции с полуострова в страны ЕС.

Крымский пакет санкций запрещает импортировать из оккупированного Крыма и Севастополя товары, инвестиции, туристические услуги. Под ограничениями – и выдача виз и поставка технологий.

Обратите внимание! В конце мая в ЕС призвали ужесточить санкции против России. Мол, отношения со страной-агрессором сейчас "очень напряженные".